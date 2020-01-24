ST. MARTINVILLE SENIOR HIGH SCHOOL
Following are the honor roll students at St. Martinville Senior High School for the second grading period:
STRAIGHT A’S
NINTH GRADE: Amari Allen, Ambre Barras, Gabrielle Broussard, Brooke Fontnette, Caylie Hebert, Jakhara Lewis, Kylie Olivier, Aniah Phothisack Young, Billy Poirier, Ronelle Porter, Javontae Torrence, Chloe Viator
TENTH GRADE: Raegan Akers, Xander Babineaux, Hannah Bernard, Alexis Boutte, Laike Champagne, Tamara John, Abbey Poirier, Talia Richard, Ramiyah Williams, Ladaijah Young
ELEVENTH GRADE: Desnieges Alexander, Destinee Bob, Bronsyn Boggs, Alexis Bonin, Lanyia Chretien, Madyson Daigle, Hiram Jones, Jasmine Leon, Andrew Savoy, Amaya Simpson, Symariah Williams
TWELFTH GRADE: Jesus Belmontes, Lizzie Blanchard, Cortesha Calloway, Tristen Charles, Chloe Daspit, Christen James, Caliyah Joseph, Alec Latiolais, Rayanna Leblanc, Atouria Mitchell, Germani Mitchell, Brianna Mouton, Brooke Mouton, Leryn Quintana, Alayna Smith, Danny Thatsanithone, Aidan Tilmon
A/B HONOR ROLL
NINTH GRADE: Ronald Antoine, Trey Baham, Janari Batiste, Kiarra Batiste, Sebastien Blanchard, Ava Boudreaux, Ridge Boudreaux, Cameron Butler, Shay Champagne, Jaylin Clay, Kiara Comeaux, Zoe Gardner, Moriana George, Tenilus Guidry, Cade Hebert, Jayda Leblanc, Kayleigh Ledet, Alexis Maza, Jayden Nassans, Brinlee Nelson, Triston Pham, Daylan Savoy, Rowan Tisdale, Anida Xayasarn
TENTH GRADE: Kylyn Barras, Bobby Bernard, Evan Bourque, Anneliese Braud, Bianca Bush, Tyler Capritto, Kalon Comeaux, Evelyn Douet, Lizbeth Fajardo, Deandre Gedward, Javin Griffin, Ashanti James, Mya Jordan, Joy Joseph, Justyna Langlois, Tyreke Lawrence, Keyona Malveaux, Kelton Marshall, Elijah Mason, Riley Meaux, Breari Noel, Jasslynn Phothisack, Nyla Pierre, Zoe Robicheaux, Ebony Sylvester, Dane Trahan, Lyndsey Trahan, Kiara Welcome
ELEVENTH GRADE: Davantre Alexander, Pedro Alexander, Brylon Boggs, Morgan Boudreaux, Trey Broussard, Gage Champagne, Kalei Champagne, Shanta Charles, Max Courville, Angel Faulk, Kalob Faulk, Hammad Hashmi, Jada Horton, Thawan Inthamath, Rashelle Joe, Tommyell Johnson, Sydney Landry, Autumn Lasseigne, Charly Latiolais, Evan Latiolais, Hunter Marshall, Nyia Marshall, Destine Miller, Angele Pickney, Kora Poirier, Solen Romero, Querrea Savoy, Kassidy Smothers, Niah Thibodeaux, Ithasius Williams, David Zenon
TWELFTH GRADE: De`Jon Allen, Torianna Anthony, Destiny Baltazar, Isyss Batiste, Keyvon Batiste, Xzavier Batiste, Alexis Bourda, Jade Broussard, Logan Camacho, Kamrie Case, Alyssa Casey, Jenna Courville, Zane Day, Asia Demouchet, Chandler Dore, Alyssa Ezell, Siakoyuh Flugence, Brye Foti, Anna Francis, Trinity Gedward, Jaz`Min Griffin, Emanuel Hypolite, Tavia Jean-Batiste, De`Ondre Jones, Devin Kately, Indea Kately, Davien Landry, Jayce Latiolais, Kolby Leblanc, Jay`Quan Malveaux, Ke`Ajah Malveaux, Taitlyn Mayon, Aaliyah Noel, Blake Olivier, Clinton Rankin, Javian Roberts, Rolaysia Smith, Kirsten Soileau, Eric Stovall, Nyles Thibodeaux, Katelyn Vicknair, Crandell Williams, Latre`Von Wiltz, Precious Wiltz