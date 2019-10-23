ANDERSON MIDDLE SCHOOL
Following are the honor roll students at Anderson Middle School for the first grading period:
STRAIGHT A’S
SEVENTH GRADE: Landon Blanchard, Kaylen Daniels, Andrew lnsisiengmay, Graycee Intavong, Troy Lumpkin, Arianna Poirrier, Christina Thonekhamphiouy, Kourtney Wilson
EIGHTH GRADE: Shania Brooks, Daveyon Hypolite, Ashton Pathammavong, Anna Pham, Souksamone Phomthirath, Alex Segura, Jihad Simon, Meetziy Sourinhaphouthone, Taegan Thammavongsa
A/B HONOR ROLL
SEVENTH GRADE: Reshyrin Alexis, Tyler Aphaiyarath, Adam Bates, Peyton Blanchard, Jonah Byrom, Ridge Comeaux, Benjamin Cormier, Landon Cubley, Jordyn Davis, Brandon Degeyter, Aaliyah Gilliam, Baylyn Guillory, Ayden Hebert, Amirah Hypolite, Layla Judice, Ana Lagunas, Aniya LeBouef, Ka’Breante Richardson, Bailey Robicheaux, Malaivanh Phaengkhahak, Ysabel Saensane, Saengkeo Sayasith, Emma Simon, Shyla Suire, Koryn Switzer, Kassy Thammavong, Quinn Williams, Ethan Vo
EIGHTH GRADE: René Acevedo, Phenyx Carmen, Christian Castille, Jayaii Davis, Cole Desormeaux, Armi’dre Evans, Armani Frank, Luke Hammons, Noah Jenkins, Kritsana Laokhukhan, Nishana Lewis, Sunai Mitchell, Madelyn Moore, Ja’niya Mouton, Jamonty Narcisse, Demario Ned, Mkiyah Olivier, Jillian Pacetti, Jorge Pena, Jai Reed, Tyler Reedom, Alyssa Sigue, Suttida Sinturong, Briana Somsy, Alayha Theriot, Bella Tran, Krista Zeno