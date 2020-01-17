NEW IBERIA SENIOR HIGH SCHOOL
Following are the honor roll students at New Iberia Senior High School for the second grading period.
PRINCIPAL’S LIST
NINTH GRADE: Patrick Annulis, Madison Badeaux, Giovanni Bertoldi, Jacob Boudoin, Jenna Bourgeois,Jessica Bourque, Kaiden Bourque, Devin Brock, Olivia Brown, Angelo Comeaux, Elizabeth Comeaux, Logan Comeaux, Bryson Curtis, Ryan Davis, Zoriahn Davis, Onjanae Demouchet, James Desormeaux, Salim Elkhan, Caroline Fremin, Hunter Gathe, Emily Genest, Mallory Haydel, Kalyssa Jacquet-Viana, Kourtney Jeansonne, Brayton Kennedy, Vonghachack Liamkeo, Thomas Lightell, Kinzy Mcglasson, Charles Meyers, Callie Miller, Jordan Miller, Charles Nora, Cassie Odom, Kameron Patterson, Nhi Pham, Vanna Pham, Traedon Phonchinda, Alexa Picard, Emma Picard, Jasmine Picard, Ashlyn Porche, Aden Romero, Jonea Sam, Destiny Scott, Laila Sigure, Kyson Small, Dravyn Smith, Jaci Suarez, Simieon Theodile, Teryn Thompson, Kaitlyn Touchet, Kristin Trahan, Kayla Trosclair
TENTH GRADE: Lexi Anderson, Ethan Bailey, Kameron Battle, Marissa Baudoin, Lyla Boatman, Tori Broussard, Mallory Decoux, Jolie Derouen, Nyasia Drexler, Maria Franklin, Erick Frias, Halaya Fusilier, Rylee Guillotte, Taylor Henry, Derrick Hill, Elizabeth Justelien, Briasia Ladday, Luke Landry, Michael Landry, Allison Leach, Emmy Leblanc, Jordan Leblanc, Cierra Matthews, Suzette Medina, Zaria Miller, Emily Mota, Kielan Mouton, Maurilio Orduna, Kyla Palmiano, Cylan Peltier, Bradley Pojar, Tori Rankins, Caroline Reaux, Emilee Robichaux, Kylie Segura, Jordan Skinner, Abby Smith, Tatum Smith, Taylor Sonnier, Lena Sorphamixay, Breanna Touchet, Emily Viator, Anthonius Villanueva
ELEVENTH GRADE: Garrett Bell, Kylene Boutte, Daija Broussard, Kylie Broussard, Raegan Charpentier, Makynli Delcambre, Sydni Fields, Christopher Fremin, Mia George, Geronimo Hernandez, Devin Landry, Kade Linn, Abigail Little, Gabrielle Louviere, Sara Louviere, Alexis Lundberg, Jafar Malahmeh, Brittany Mason, Jennifer Medina, Abigail Picard, Jasperlyn Pitre, Emily Pollard, Keily Smith, Yasmin Spatz, Abbi Walker, Chloe Williamson
TWELFTH GRADE: Brayden Ackal, Asia Antoine, Sade Basham, Alyssa Bouton, Keandre Bruno, Lauren Charpentier, Edward Conley, Halle Derouen, Brandy Fontenot, Isaiah Gardner, Logan Gaspard, Rochelle Gonsoulin, Madison Gore, Kristian Guillot, Kailyn Head, Jordan Hebert, Aliana Henry, Ahmya Hill, Christian James, Hallie Jolet, Shemar Jones, Cevonte Landry, Alyssa Louviere, Gavin Louviere, Felicity McWilliams, Jermaine Riles, Sebastian Rodriguez, Madelyn Romero, Hayley Simon, Alranasha Simpson, Maggie Struble, Kylie Touchet
A/B HONOR ROLL
NINTH GRADE: Dameon Alleman, Juan Ayala, Norma Ayala, Chloe Bourque, Jazmyn Bourque, Colin Boutte, Santiago Bracho, Brooklyn Burgess, Jack Burleigh, Ri`Kalyn Buteau, Malik Carter, Haley Clark, Tylon Clavelle, Matthew Clay, Nevaeh Courville, Yasmin Dauterive, Jobe Delahoussaye, Landon Delahoussaye, Skylar Delahoussaye, Aiden Demuro, Dawson Derouen, Jayden Derouen, Kennedy Drexler, Raylin Duke, Dylan Fogleman, Bradley Fontenot, Zoe Gard, Ja`Kayla Gardner, Alyssa Garrette, Bree Gary, Kade Gary, Madison Gary, Cecile Granger, Chloe Guillory, Jaylon Guillotte, Jacob Gunnells, Derriana Hall, Madison Helms, David Hernandez, Inari Jack, Adrian Jeanbaptiste, Taylon Jolivette, Michelle Kin, Kaiya Lafleur, Amyria Lancelin, Hailey Landry, Makahi Ledee, Ty`Yanna Lockett, Kolbe Louviere, Ethan Ly, Dominic Madison, Hannah Martin, Kaitlynn Mason, Mallory Meaux, Jasmine Mitchell, Cedric Moore, Kennedi Moresi, Katelyn Polidore, Alaija Polk, Kelsie Potier, Ally Provost, Brianna Provost, Ariel Reyes, Kyla Rhine, Drew Rogers, Kodi Romero, Redic Romero, Judith Schlicher, Mason Sellers, Lillian Smith,Tobie Sonnier, Sydney St Julien, Cruz Stansbury, Zachary Tilbury, Avery Tourney, Paige Viator, Brooklyn Vice, Anthonius Villanueva, Ryleigh Walker, Ashlynn Ward, Harley Wriborg
TENTH GRADE: Luxus Ahmed, Malix Alsdurf, Isabelle Berry, Craig Bonvillain, Beau Boudreaux, Cameron Cahanin,Kayla Casimere, Verlacia Charles, Koani Coleman, Aa`Raion Conner, Dalyla Declouet, Marcus Degray, Meredith Dugas, Dylan Edmond, Colleen Francis, Jada Francisco, Jalaina Fusilier, Jordan Garcia, Gia Golecki, Evan Hebert, Holden Hebert, Jordan Hebert, Katelyn Hebert, Aidan Hunter, Randi Judice, Dalyla Jung, Shatoya Key, Aryelle Landry, Ian Landry, Kaitlin Ledet, Linde Leutiger, Jenaya Livingston, Mcrae Mcmath, Alexis Menard, Emily Mendoza, Madison Meyers, William Migues, Indya Moore, Kailee Mouret, Madison Olivier, Adam Perez, Joseph Pfalzgraf, Annabeth Provost, Cali Provost, Trista Reagan, Cadence Roberts, Juan Rojas, Trinity Slaven, Lori St Blanc, Ashlynn Stevenson, Madelyn Stinson, Alexa Theriot, Sanaa Thibodeaux, Ja`Kedrick Thomas, Michael Tran, William Trosclair, John Vaughan, Courtney Viator, Avery Vincent, Joseph Wesley, Malaysha White, Earl Williams, Riana Wilson, Skylar Wilson
ELEVENTH GRADE: Eric Bares, Carson Blanchard, Tyler Bonin, Noah Botts, Breyton Boudreaux, Kennedi Bouton, Kelis Boutte, Tara Brignac, Abigail Brown, Jolie Charpentier, Brennan Chatman, Taylor Daniels, Lexie Darby, Korion Delaune,Dedrick Etienne, Mikel Flores, Reed Freeman, Ethan Freyou, Kourtland Fusilier, Tyce Fusilier, Ashante Green, Holli Guidry, Taylor Guillory, Kali Hartwell, Dennison Herrera, Jessie Hope, Takyla Jenkins, Reginald Johnson, Chanc Jones, Cayden Justice, Amare Landry, Gaige Langlinais, Julie Leblanc,Kourtlyn Leblanc, Traionea Lively, Alexia Louviere, Destiny Louviere, Kourtni Louviere, Angeliz Luna, Kalley Ly, Mattie Mason, Liam Mcclung, Rhiannon Metcalf, Kanin Meyers, Layla Migues, Kirsten Milson, Chloe Morvant, Kylie Musumeche, Dominic Najera, Kaylee Perkins, Carmen Provost, Emilie Richard, Zackery Savoie, Ami Segura, Au`Dasha Sparrow, Kalley Thach, Kylan Theriot, Braeden Trahan, Briana Veney, Desirae Vicknair, Charlie Vonmosch, Carmen Williams
TWELFTH GRADE: Aubry Adams, Jordan Alexander, Ian Archangel, Victoria Armentor, Deantra Armstead, Koby Aucoin, Jenna Boudoin, Cydnie Bourque, Tyler Bouton, Emily Breaux, Trae`Lan Briscoe, Stephanie Castellanos, Jorge Castro, Evan Chapman, Brayton Chastant, Jordynn Colbert, Morgan Crawford, Darious Davis, Kaleb Deshotel, Madeline Doucet, Aubreanah Ferguson, Jaquincy Gage, Gabrielle Gaspard, Skie Gonsoulin, Katerin Groves, Tony Guerrero, Madison Guillory, Jacob Guillot, Joicionna Jenkins, Laney Lange, Dylan Leblanc, Caleb Lennie, Haley Mancil, Niah Mcgrew, Linsey Mcnett, Sandra Menjivar, Brayton Mertz, Destiny Meyers, India Michele, Amari Mouton, Kelton Musumeche, Cadan Obert, Alayjah Olivier, A`Niyah Phillips, Samuel Provost, Martina Renda, Ian Robicheaux, Unique Savoy, Austin Shaw, Arlanzo Shelton, Kayla Slaughter, Liam St Blanc, Gavyn Stevens, Haley Trosclair, Sara Viator, Corbin Wright
DASPIT ELEMENTARY SCHOOL
Following are the honor roll students for Daspit Elementary School for the second grading period:
STRAIGHT A’S
FIRST GRADE: Korbin Broussard, Xenniah Crawford, Xephia Crawford, Karsynn Glynn, Mason Landry, Mollie Matt, Briannee Scott, Ali Swati, Benjamin Trahan
SECOND GRADE: Jahzi DeGray, Ja’Niyah Delahoussaye, Eli Falgout, Emma Mestayer, Anya Ounsamone, Taqaddus Swati, Paisley Vaughn
THIRD GRADE: Sadie Babineaux, Olivia Easton, Valarie Kongphongmany, Lilian Ross, Aisha Swati, Aubriana Viscardi
FOURTH GRADE: Coy Boudreaux
FIFTH GRADE: None
SIXTH GRADE: Bliss Ambrose, Aubree Baker, Coy Boudreaux, Ethan Brabham, Jacqueline Carlos-Requena, Emma Dodge, Andrew Fontenette-Brown, Azavion George, Gavin Guidry, Lyric Hill, Jimmy Huynh, Emma Kirk, Abdiel Ramirez, Hayden Simar
A/B HONOR ROLL
FIRST GRADE: Amaré Alexander, Jaxon Baker, Payton Benson, Otto Buteaux, Amelia Comeaux, Hudson Froisy, Christopher Gonzalez, Ayaan Khan, Kai Landry, Parker Marcotte, Ananya Mitchell, Blaze Nelson, Gracie Nguyen, Israel Primeaux, Lucas Richard, Jaybian Sillmon, Genevieve Vidrine
SECOND GRADE: Whitney Beaugh, Daniel Calvert, Leo Cerna-Estrada, Courlyn Derouen, Kingston Derouen, Raegan Frioux, Drew Foco, Alec Green, Jaxon Kinard, Noah Lassalle, Rodric Provost, Kate Ramirez, Logan Richard, Alejandro Rodriguez, Madilyn Rouly, Alex Santiago, Maxim Sengsouly, Adrianna Shelly, Brooklyn Simon
THIRD GRADE: Kharsyn Bell, Blake Broussard, Madelyn Broussard, Adailyn Cavanaugh, Aaliyah Clements, Chloe Decoux, Colin Delahoussaye, Baylee Deshotel, Samantha Ewing, Alyssa Green, Aliyah Jules, Brad Langla, Neveah McBride, Austin McMillan, Nathanael Munoz, Anthony Richard, Peyton Smothers, Jaylon Sweat
FOURTH GRADE: Bryleigh Armstead, Jacqueline Bernard, Anna Cline, Vincent Golecki, Thomas Malveaux, Alyssa Scott, Chloé Songé
FIFTH GRADE: Jesse Abshire, Dwayne Alfred, Kendrick Armelin, Carter Boudoin, Trace Bouton, Gus Cahanin, Wayne Duhon, Sawyer Guidry, Madalyn Haydel, Kash Hymel, Josie Musumeche, Peyton Potier, Niarra Provost, Ariana Sears, Aiden Suire, D’Kota Williams
SIXTH GRADE: None