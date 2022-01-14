NEW IBERIA SENIOR HIGH SCHOOL
Following are the honor roll students for New Iberia Senior High School for the second grading period:
PRINCIPALS LIST
NINTH GRADE: Wyatt Barras, Maggie Boudreaux, Westley Boutte, Shanga Charles, Kiran Collins, Cameron Delahoussaye, Allie Delcambre, Patience Derouen, Jacob Duplantis, Gracie Frith, William Green, Elise Hebert,Sinjin Hebert, Wesley Killgore, Kaden Labiche, Jason Leblanc, Dalton Leon, Landon Liamkeo, Abigail Mano, Kaiden Mcglasson, Kole Migues, Miles Moity, Milo Musemeche, Railynn Nguyen, Emma Romero, Ava Snay, Cassidy Starks, Lexi Sweeney, Madison Taylor, Stori Thomas, Ngoc Tran, Sofia Truong
TENTH GRADE: Myla Bonin, Tori Bonin, Madison Bouton, Tahj Derouen, Riley Guillotte, Kiley Hill, Ethne Killgore, Faith Landry, Ja`Vori Levine, Ratajh Randle, Jeremiah Robinson, Sidney Robinson, Blaire Romero, London Trahan
ELEVENTH GRADE: Khyllun Bell, Haley Clark, Elizabeth Comeaux, Logan Comeaux, Bree Gary, Kade Gary, Hunter Gathe, Cecile Granger, Derriana Hall, Mallory Haydel, Brayton Kennedy, Thomas Lightell, Charles Nora, Kameron Patterson, Vanna Pham, Alexa Picard, Jasmine Picard, Ashlyn Porche, Lee Prather, Aden Romero, Kyson Small, St. Julien Sydney, Jaci Suarez, Kaitlyn Touchet, Kayla Trosclair, Gabriel Vilanueva Anthonius, Ashlynn Ward
TWELFTH GRADE: Lyla Boatman, Maria Franklin, Erick Frias, Gia Golecki, Ahmya Hill, Luke Landry, Allison Leach, Cierra Matthews, Zaria Miller, Juan Garcia Rojas, Kylie Segura, Yasmin Spatz, Anthonius Christian Villanueva
A/B HONOR ROLL
NINTH GRADE: Mariana Alleman, Amari Antoine, Brianna Ardeneaux, Kodie Blaine, Reese Bouillion, Alyssa Boutte, Brianna Boutte, Evan Bouy, Rowan Carroll, Isabella Clark, Cameron Clarkston, Mckenzie Colson, Riley Darby, Jasmynn Daye, Noah Derouen, Raquel Doiron, Breigh Domingue, Erick Duhon, Sage Fontenot, Beth Gary, Kenzley Gary, Gibbson Guillot, Zailey Hall, La`Daria Harding, Khai Huynh, Ahriyel Jeanbaptiste, Sanaa Johnson, Halle Lacy, Marianna Lagunas, Angelique Lebouef, Koren Lewis, Graci Louviere, Marshall Moore, Kaliyah Narcisse, Kalayah Norbert, Carrolin Peter, Grant Rodrigue, Abbie Salinas, Alivia Sayasing, Katelynn Shelton, Soriya Son, Gerald Sonnier, Gabrielle Sorrel, Talia Touchet, Noah Vincent, Leya Williams
TENTH GRADE: Lemarionze Allen, Aaron Amphonephong, Daysha Batiste, Jonathan Belaire, Emily Blanchard, Conner Bonin, Lilliana Borgerson, Arianna Brown, Jack Camors, Mckenna Chaisson, Thomas Collins, Zachary Cormier, Kylie Dantin, Austin Delahoussaye, Landon Dempsey, Liliana Frohock, Alejandra Galatas, Mason Gravois, Bayleigh Guilbeaux, Landon Haydel, Abigail Landry, Haedyn Landry, John Langlinais, Lauren Leach, Kaylie Leblanc, Anaka Leger, Alison Leonard, Zoie Louviere, Donaven Lowe, Dakota Migues, Mackenzie Miller, Katelyn Myers, Madysen Nguyen, Lani Olivier, Chacelyn Peltier, Fiazan Rana, Erinathalia Reaux, Riley Romero, Dwayne Scott, Chi Long Shum, Jamia Tardy, Emmaline Trosclair, Zoie Tyler, Hallie Vincent, Addison Walker, Cheyla Welker, Kimora Wilbourn
ELEVENTH GRADE: Patrick Annulis, Madison Badeaux, Marina Bagala, Giovanni Bertoldi, Jacob Boudoin, Garet Boudreaux, Eryn Bouillion, Jenna Bourgeois, Addison Camors, Braidyn Castille, Angelle Comeaux, Nevaeh Courville, Zoriahn Davis, Abigail Delahoussaye, Jesse Delahoussaye, Jobe Delahoussaye, Landon Delahoussaye, Onjanae Demouchet, James Desormeaux, Rylie Disotell, Dylan Fogleman, Caroline Fremin, De`Kasha Griffin, Jacob Gunnells, Madison Helms, Freyah Malagusan, Hannah Martin, Kinzy Mcglasson, Mallory Meaux, Charles Meyers, Madison Migues, Callie Miller, Jasmine Mitchell, Cassie Odom, Amilee Parks, Emma Picard, Kelsie Potier, Ally Provost, Lucero Sandoval, Kadyn Savoie, Destiny Scott, Laila Sigure, Lillian Smith, Cruz Stansbury, Kristin Trahan, Brooklyn Vice, Ryleigh Walker
TWELFTH GRADE: Kameron Battle, Alex Boutte, Tori Broussard, Aayanna Coleman, Aa`Raion Conner, Ryan Davis, Caleb Delahoussaye, Jolie Derouen, Saran Dhanabal, Nyasia Drexler, Quan`Tajsha Druilhet, Rylee Guillotte, Kiara Harris, Holden Hebert, Katelyn Hebert, Taylor Henry, Derrick Hill, Randi Judice, Elizabeth Justelien, Aryelle Landry, Michael Landry, Emmy Leblanc, Cameron Livingston, Jenaya Livingston, Megan Louviere, Mason Melancon, Mallory Migues, William Migues, Emily Mota, Destiny Nicholson, Kyla Palmiano, Matthew Parker, Hayden Patout, Adam Perez, Jake Prados, Trista Reagan, Cadence Roberts, Emilee Robichaux, Jordan Skinner, Abby Smith, Layni Smith, Tatum Smith, Taylor Sonnier, Lena Sorphamixay, Ashlynn Stevenson, Bailey Theriot, Rayvin Walker